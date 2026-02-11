Radicondoli pensa al futuro Diciotto milioni di euro nel piano triennale di opere

Radicondoli si prepara a cambiare volto. Nel piano triennale di lavori pubblici sono previsti quasi 18 milioni di euro, con grandi interventi già programmati per il 2026. Tra le priorità, il rinnovamento e l’adeguamento dell’illuminazione pubblica a Radicondoli e Belforte, con lavori che porteranno novità e miglioramenti nelle due frazioni.

Quasi 18 milioni di opere nel piano triennale dei lavori pubblici di Radicondoli. Entrando nel dettaglio, già per il primo anno del piano, ovvero il 2026, è previsto il rinnovamento e adeguamento della pubblica illuminazione a Radicondoli e Belforte. Nel piano c’è l’adeguamento delle pavimentazioni delle vie secondarie del centro abitato di Radicondoli di cui deve essere fatto l’affidamento e poi l’inizio lavori. Grazie all’atto di qualche settimana fa il Comune ha assunto la piena proprietà dell’edificio dell’antico Monastero e già nel 2026 inizieranno le progettazioni volte e i primi interventi volti a recuperare gradatamente il complesso immobiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Radicondoli pensa al futuro. Diciotto milioni di euro nel piano triennale di opere Approfondimenti su Radicondoli Piano Piano triennale degli investimenti, per le opere del 2026 previsti quasi 10 milioni di euro Il piano triennale degli investimenti 2026 di Osimo prevede quasi 10 milioni di euro destinati a nuove opere pubbliche. Scuole, parchi, sport e 'sogni': ad Aversa piano triennale da 146 milioni di euro | TUTTE LE OPERE L’amministrazione comunale di Aversa ha approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, con un investimento complessivo di 146 milioni di euro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Radicondoli Piano Argomenti discussi: Radicondoli pensa al futuro. Diciotto milioni di euro nel piano triennale di opere.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.