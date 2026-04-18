Nella giornata di ieri, dalla sala stampa di Trigoria si è diffusa una notizia che ha sorpreso molti osservatori: i Friedkin hanno deciso di interrompere le trattative per il trasferimento di Gasperini, inviando un mediatore per gestire la situazione. La decisione è arrivata dopo un momento di grande tensione, con i Friedkin che hanno seguito tutto da lontano, a Houston, in Texas, assistendo di fatto a un crollo emotivo del tecnico.

La scossa tellurica partita dalla sala stampa di Trigoria è arrivata fino a Houston, in Texas. Dan e Ryan Friedkin hanno assistito in diretta al crollo emotivo di Gian Piero Gasperini, un segnale di logoramento che ha messo in allarme i vertici della società. Nonostante il jet privato fosse già pronto sulla pista con gli slot prenotati a Ciampino per mercoledì, la proprietà ha scelto di annullare il volo all’ultimo secondo, optando per una strategia di attesa che rischia però di alimentare l’incendio. Al posto del Presidente, sbarcherà nella Capitale Ed Shipley. L’uomo ombra dei texani, il “risolvi-problemi” che da tempo monitora i movimenti di Gasperini, ha ricevuto il mandato di gestire quella che appare ormai come una impossibile riconciliazione con Claudio Ranieri.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i Friedkin gelano Gasperini: niente sbarco, arriva il mediatore Shipley

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