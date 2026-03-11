Trigoria è di nuovo della Roma | i Friedkin riscattano il complesso immobiliare del centro sportivo

La società calcistica ha annunciato di aver riacquistato il centro sportivo di Trigoria, dopo averlo affittato per vent'anni. I Friedkin, proprietari della squadra, hanno confermato che diventeranno ufficialmente i nuovi proprietari dell’immobile. L'operazione conclude un lungo periodo di leasing e permette alla squadra di avere il controllo diretto sulla struttura.

Prima il main sponsor, poi lo stadio (il 13 andrà in scena l’assemblea capitolina) e ora anche il centro sportivo. In attesa che la Roma torni in Champions, i Friedkin piazzano un altro colpo per il presente e il futuro del club. Trigoria, infatti, torna nella totale proprietà della Roma dopo vent’anni di leasing. Il club giallorosso ha comunicato nelle scorse settimane a Banco BPM l’intenzione di riscattare per 300 mila euro il complesso immobiliare del Centro Sportivo Fulvio Bernardini e quindi di assicurarsene il pieno possesso. Nel dettaglio, come spiega Calcio e Finanza, la Roma aveva sottoscritto il 28 dicembe 2005 un contratto di leasing finanziario di 15 anni con Banca Italease (attualmente Banco BPM), cedendo quindi la proprietà del centro sportivo per 30 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

