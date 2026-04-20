Dopo il pareggio contro l’Atalanta, la Roma si allontana dalla qualificazione in Champions League. Il tecnico ha commentato l’esperienza come “straordinaria”, mentre nel post-partita si è parlato soprattutto di tensioni politiche che hanno caratterizzato l’evento. La squadra ha concluso la partita senza vittorie, e la distanza dalla zona Champions si è fatta più evidente. Nel frattempo, il Napoli si avvicina alla zona alta della classifica.

Il pareggio interno contro l’ Atalanta allontana la Roma dalla qualificazione in Champions League, ma è la frattura politica a dominare il post-partita dello Stadio Olimpico. Il club si avvia verso l’ottavo cambio di guida tecnica in otto stagioni: Gian Piero Gasperini ha iniziato a parlare della sua esperienza nella Capitale al passato, segnale di un addio imminente causato dall’immobilismo della proprietà Friedkin. Il tecnico di Grugliasco ha incassato il mancato riscontro della presidenza texana alle sue tre richieste tassative: pieni poteri decisionali, l’innesto di un nuovo direttore sportivo e l’uscita immediata di Claudio Ranieri. Gasperini ha risposto indirettamente alle critiche del Senior Advisor definendo la situazione un “teatrino” mai cercato e rivendicando la fedeltà dello spogliatoio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini parla al passato: “È stata un’esperienza straordinaria”. Napoli vicino

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