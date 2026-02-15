Napoli-Roma la notte delle verità | Conte sfida il suo passato Gasperini cerca l’aggancio

Napoli e Roma si sfidano questa sera al Maradona, dopo che le voci di mercato hanno agitato le due squadre durante l’estate. Antonio Conte torna a Napoli per affrontare il passato da allenatore azzurro, mentre Gasperini cerca di conquistare punti fondamentali per restare in corsa in classifica. La partita si preannuncia come un momento decisivo per entrambe le squadre, che vogliono dimostrare il loro valore.

Il destino, nei corridoi del calciomercato estivo, ama giocare con le traiettorie incrociate, e la sfida del Maradona tra Napoli e Roma ne è la sintesi perfetta. Antonio Conte avrebbe potuto sedere sulla panchina della Juventus, se il club bianconero avesse esercitato una pressione maggiore; parimenti, Gian Piero Gasperini è stato a un passo dal congedarsi dall'Atalanta per volare oltremanica, salvo poi confermarsi "convintamente romanista" dopo il summit decisivo con la dirigenza capitolina. Oggi si ritrovano l'uno contro l'altro, architetti di due progetti che viaggiano a velocità speculari, pronti a contendersi l'ultimo vagone del treno per l'Europa d'élite.

Il Napoli ha vinto contro la Roma, causando una svolta nella classifica di Serie A.

