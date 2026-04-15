Roma Pruzzo shock | Gasperini e Ranieri? Storia arrivata ai titoli di coda

Roberto Pruzzo ha dichiarato che il rapporto tra l’allenatore e il duo di assistenti tecnici è ormai concluso. Secondo le sue parole, la collaborazione tra Gasperini e Ranieri-Massara si può definire terminata, e non ci sono più possibilità di ripresa. La sua opinione si basa su quanto percepito dai suoi studi e dalla sua esperienza nel mondo del calcio.

Roberto Pruzzo, il “Bomber” che di Roma e di dinamiche di spogliatoio se ne intende per DNA, non usa giri di parole: il matrimonio tra Gian Piero Gasperini e il duo Ranieri-Massara è già un ricordo da archiviare. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante giallorosso certifica il fallimento di una convivenza mai decollata a Trigoria, chiedendo alla proprietà un intervento immediato per non compromettere anche la prossima stagione. «Siamo arrivati ai titoli di coda », sentenzia Pruzzo, analizzando lo strappo che sta lacerando il club proprio alla vigilia del match contro l’ Atalanta. Secondo il Bomber, la diplomazia non serve più: se la frattura è insanabile, la separazione deve avvenire subito.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pruzzo shock: «Gasperini e Ranieri? Storia arrivata ai titoli di coda» Notizie correlate Roma-Dybala, addio ai titoli di coda: Antun a Trigoria, ma il rinnovo è un miraggioIl futuro di Paulo Dybala a Roma entra in una fase di gelo polare, proprio mentre l’argentino affronta la riabilitazione post-operazione al menisco. Roma, caos Gasperini: ultimatum ai Friedkin e rottura totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato un muro invalicabile a Trigoria: o lui, o il resto della Roma. Contenuti di approfondimento Pruzzo sulla vicenda Ranieri-Gasperini: Bisogna separarsi subito, il mercato va iniziato adessoL'ex attaccante della Roma senza mezzi termini sulla questione che sta facendo tanto discutere in queste ore nella Capitale. siamolaroma.it Pruzzo: La Roma va rinforzata. Massara e Gasperini devono rimanerePruzzo a Il Messaggero: '''Serve un difensore sopra la media, un centrocampista che prenda in mano la squadra e due attaccanti più forti'' ... siamolaroma.it