Aggressione allo youtuber Simone Cicalone a Roma arrestate quattro persone tra la Finlandia e la Romania

Quattro persone sono state arrestate tra Finlandia e Romania in relazione all'aggressione dello youtuber Simone Cicalone avvenuta a Roma. Le autorità hanno fermato i sospetti, le cui identità non sono state divulgate, nell'ambito di un'indagine condotta per chiarire i dettagli dell'episodio. L'evento ha suscitato attenzione e si sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.

Arrestati i presunti aggressori dello youtuber Simone Cicalone, quattro persone fermate tra la Romania e la Finlandia, una sbarcata a Fiumicino.