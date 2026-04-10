A Como, l’Inter Fabregas ha recuperato tutti i giocatori disponibili, inclusi Ramon e Rodriguez. La squadra si prepara a sfidare il Sinigaglia, dove si affrontano la miglior difesa del campionato e l’attacco più prolifico. Il tecnico ha annunciato le scelte per la partita, che vedrà queste due formazioni contrapposte in uno scontro molto atteso. La gara si svolgerà tra le mura del campo di Como.

Lo stadio Sinigaglia è esaurito da giorni. L’attesa per la sfida di domenica sera è altissima in casa del Como, che arriva da un non brillantissimo pareggio a Udine che ha però confermato la solidità della squadra di Fabregas. La miglior difesa del campionato contro l’attacco più forte è certamente uno dei temi di questa partita, e contro la capolista dovrebbe tornare in campo, dopo uno stop di due partite, Jacobo Ramon. Con il giovane difensore spagnolo dovrebbe tornare tra i convocati anche il suo connazionale Jesus Rodriguez, la rosa a disposizione di Fabregas dunque sarà praticamente al completo. La partita di domenica sarà anche una sorta di prova generale in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà a Milano dieci giorni dopo, martedì 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, con l'Inter Fabregas ha la rosa al completo: rientrano Ramon e Rodriguez

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