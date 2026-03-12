Serie D Cittadella una sosta rigenerativa La rosa è di nuovo al completo

La squadra di Serie D del Cittadella ha completato il recupero dei giocatori in vista delle prossime partite. Dopo la pausa del campionato, mister Mattia Gori può contare quasi su tutti i suoi uomini, pronti per la sfida di domenica a Crema. La rosa è tornata al completo e si prepara ad affrontare le ultime otto giornate di campionato.

La sosta del campionato di Serie D ha restituito a mister Mattia Gori praticamente la rosa al gran completo per affrontare la sfida di domenica a Crema e il rush finale delle ultime 8 giornate. Ieri nel recupero di campionato della Juniores (2-2 col Progresso) è tornato in campo anche il portiere Anino, fermo dal 18 gennaio, mentre si è riunito al gruppo anche il difensore Stopelli che non gioca addirittura da metà ottobre. In Lombardia Gori ritroverà anche Calanca e Sabotic dopo la squalifica e potrà avere ampia scelta. Campi. Ancora niente ’Pincelli’ per il Formigine. Dopo il trasloco a Fiorano di due settimane fa con la Bobbiese, per la gara di domenica prossima col Fiorenzuola la squadra di Cavalli sarà di scena a San Michele, per lasciare ancora un po’ di riposo al campo formiginese che è stato sistemato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

