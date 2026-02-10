Roma missione Napoli | Dybala vede il rientro domani il test decisivo in gruppo

La Roma si prepara alla sfida contro il Napoli, e tutti gli occhi sono puntati su Paulo Dybala. L’attaccante argentino sta svolgendo l’ultimo allenamento prima di fare il suo rientro in gruppo, e domani sarà il giorno decisivo per capire se potrà scendere in campo. La vigilia del big match si fa sempre più tesa, mentre i tifosi aspettano con ansia notizie sulla sua disponibilità.

La marcia di avvicinamento al big match del "Maradona" entra nel vivo e la Roma di Gian Piero Gasperini attende con il fiato sospeso il responso più atteso: il ritorno di Paulo Dybala. Dopo aver assistito dalla tribuna ai successi contro Udinese e Cagliari, la Joya ha messo nel mirino la supersfida di domenica sera contro il Napoli di Antonio Conte, un crocevia che potrebbe ridisegnare le gerarchie nella corsa alla prossima Champions League. Se la vittoria contro i sardi ha confermato la solidità del gruppo anche senza il suo uomo più talentuoso, è evidente che per scardinare la difesa azzurra il tecnico nerazzurro punti tutto sul recupero del fantasista argentino. Questa mattina la Roma riprende gli allenamenti a Trigoria, dopo un giorno di scarico concesso da Gasperini. Dybala verso il rientro, punta a esserci per Roma-Napoli (Corsport) Non solo Dybala: doppio recupero lampo per la RomaLa bella vittoria contro il Cagliari ha ridato il sorriso a Gian Piero Gasperini e a tutti i tifosi della Roma, abbagliati dalla prestazione magistrale di Donyell Malen, ma non solo. Oggi, il mister g ... asromalive.it Roma, quando torna Dybala dall'infortunio: c'è la decisioneArrivano nuovi aggiornamenti in merito all' infortunio di Dybala e alle condizioni dell'attaccante argentino. Come confermato da Gasperini, la Joya salterà sicuramente la sfida della 24^ giornata ... fantamaster.it

