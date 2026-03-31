A Roma, Paulo Dybala si prepara a tornare in campo e ha fissato la data di ritorno per la trasferta contro il Bologna, prevista il 25 aprile. L’attaccante ha lavorato intensamente negli ultimi giorni per recuperare dall’infortunio e punta a essere disponibile per questa partita. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento importante per la squadra in vista delle ultime giornate di campionato.

Paulo Dybala accelera per il rientro record e punta la trasferta di Bologna del 25 aprile per il ritorno ufficiale in campo. La Joya, reduce dall’intervento in artroscopia dello scorso 6 marzo a Villa Stuart per la rottura longitudinale completa del menisco esterno del ginocchio sinistro, sta sostenendo un regime di doppie sedute quotidiane tra palestra e terapie specifiche. L’obiettivo dello staff medico giallorosso è riconsegnare l’argentino a Gian Piero Gasperini per il rush finale della stagione, bruciando le tappe di un recupero che inizialmente appariva più dilatato nei tempi. Il match del Dall’Ara segnerà una doppia svolta tattica per la Roma: oltre al numero 21, è previsto il rientro contestuale di Manu Koné. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala vede il rientro: fissata la data col Bologna

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Paulo Dybala All 200 Goals With Commentary HD

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