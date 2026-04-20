A Roma sono in corso controlli sulla filiera dei carburanti, con particolare attenzione a un distributore situato nella zona dei Castelli. Durante le operazioni, sono state riscontrate delle violazioni che riguardano le normative vigenti in materia di distribuzione e vendita di carburanti. Le autorità hanno sequestrato alcune quantità di prodotto e sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali irregolarità. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli delle infrazioni.

Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio e di polizia economica predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, i Finanzieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un mirato intervento presso un impianto di distribuzione stradale situato nell’area dei Castelli Romani. Questo intervento è stato finalizzato alla verifica del rispetto della disciplina sulla trasparenza dei prezzi dei prodotti petroliferi. Contesto di Mercato e Obiettivi dell’Intervento. L’attività si inquadra in un peculiare momento di instabilità dei mercati energetici, caratterizzato da repentine oscillazioni dei costi alla pompa. Queste oscillazioni incidono direttamente sul potere d’acquisto delle famiglie e sui costi di produzione delle imprese.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli su filiera carburanti, violazioni da parte di un distributore dei Castelli

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