Nel quartiere Nomentano di Roma, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno condotto controlli mirati a contrastare i problemi legati alla mala movida. Durante l’operazione, sono state denunciate cinque persone e sono state applicate sanzioni a un esercizio commerciale. Le verifiche sono state eseguite con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e di mantenere l’ordine pubblico nella zona.

Nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei fenomeni della cosiddetta mala movida nel quartiere Nomentano, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito una serie di verifiche straordinarie. Queste operazioni hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di cinque persone e al controllo di numerosi avventori. L’operazione si è svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Denunce e Controlli nel Quartiere Nomentano. Nel dettaglio, i militari hanno denunciato un cittadino ecuadoriano di 26 anni, gravemente indiziato di lesioni personali dolose nei confronti di una coetanea di origini peruviane.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nel quartiere Nomentano, denunciate 5 persone e sanzionano esercizio commerciale

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