Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nel quartiere Aurelio, arrestando quattro persone e denunciandone altre tre. L’intervento, condotto da Carabinieri e forze specializzate, ha mirato a garantire la sicurezza pubblica nella zona di Cornelia. Questo tipo di operazioni contribuisce a mantenere l’ordine e a prevenire attività illecite nel quartiere.

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, supportati dai colleghi della Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma e quelli della Cio dell’ottavo Reggimento Lazio, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Aurelio, concentrandosi in particolare sulla zona di Cornelia. Questo intervento è stato realizzato con l’obiettivo di prevenire e reprimere la criminalità diffusa e il degrado urbano, seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nel quartiere Aurelio Cornelia, 4 persone arrestate e 3 denunciate

Approfondimenti su Roma Aurelio

Continua l’attività dei carabinieri a Roma, con controlli nelle aree di maggiore afflusso come il Colosseo e la zona di Termini.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Aurelio

Argomenti discussi: 'Maranza' a Cornelia: l'inchiesta di RomaToday sul tavolo del prefetto. Scatta maxi operazione di controllo; Dopo Crans-Montana, sigilli al Piper, storica discoteca di Roma; San Paolo, controlli dei carabinieri al campo nomadi di vicolo salvi; Roma, chiusa discoteca abusiva via della Giustiniana: denunciato il titolare dell’attività frequentata da giovanissimi.

Roma, raffica di controlli contro la microcriminalità: furto sventato a Torremaura e sequestri tra Termini e i quartieriControlli rafforzati della Guardia di Finanza a Roma contro la microcriminalità: furto sventato a Torremaura, arresti, sequestri e denunce nei quartieri più sensibili ... castellinotizie.it

Roma, chiusa discoteca abusiva via della Giustiniana: denunciato il titolare dell’attività frequentata da giovanissimiLa festa nell’elegante villa in via della Giustinana, nel quadrante nord della Capitale, aveva richiamato una folla di giovani e giovanissimi. Quando gli agenti della polizia locale e ... ilmessaggero.it

Aurelio e Cornelia osservati speciali dei Carabinieri: 4 arresti e 5 denunce - facebook.com facebook