Roma | controlli in luoghi movida denunciato gestore di un esercizio commerciale
La polizia ha effettuato controlli nel cuore della movida romana. Durante le verifiche, sono stati scoperti oltre un centinaio di illeciti tra locali e attività commerciali. Un gestore è stato denunciato per irregolarità riscontrate nel suo esercizio. Le forze dell’ordine promettono di intensificare i controlli nelle prossime settimane.
Oltre un centinaio di illeciti sono stati rilevati nei locali e nelle attività commerciali della capitale, con la denuncia del gestore di un esercizio. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della polizia locale nei luoghi della movida a Roma. In particolare, i vigili urbani hanno svolto più di 500 controlli, riscontrando un centinaio di illeciti. A questo si aggiungono gli accertamenti a garanzia della sicurezza stradale, con oltre 1600 condotte sanzionate per inosservanza del codice della strada. Controlli nella Movida: Illeciti e Sanzioni. Durante l’attività di vigilanza nell’area di Ponte Milvio, Flaminio e Tor di Quinto, gli agenti hanno denunciato il titolare di un esercizio di somministrazione poiché nel locale era in corso una serata, nonostante fosse privo delle necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondimenti su Roma Movida
Roma: controlli nei luoghi della movida, 3 arresti, 2 denunce e un soggetto segnalato per uso droga
I Carabinieri di Roma Trionfale hanno effettuato controlli nei quartieri della movida dei Municipi I, II, XIV e XV.
Terni, ruba prodotti in un esercizio commerciale di Corso Tacito: fermato e denunciato
A Terni, un uomo è stato fermato e denunciato dopo aver oltrepassato le casse di un negozio di Corso Tacito senza pagare, occultando due confezioni di prodotti per l’igiene personale.
Ultime notizie su Roma Movida
Argomenti discussi: Controlli straordinari a Ostia e nell’entroterra: focus ai Lotti. Polizia e Locale insieme contro criminalità e degrado; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 2 all'8 febbraio / Notizie / Novità / Homepage; Coltelli, forbici, pugnali: in sei mesi sequestrate centinaia di armi bianche; Alberi a rischio crollo, dopo gli schianti ai Fori via ai controlli in centro.
Roma: controlli periferia est, 7 arresti, sequestri di droga e chiusa associazione irregolareControlli a tappeto a Roma: arresti per droga e violazioni della normativa. Scoperti casi di microcriminalità in diversi quartieri. romadailynews.it
Roma: controlli in centro, denunciate tre persone per possesso armi biancheControlli dei carabinieri a Roma portano a tre denunce per porto d'armi, mirati a prevenire violenza tra i giovani. romadailynews.it
Movida, controlli straordinari dei Carabinieri fra Piazza Bologna e Nomentano Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, dopo aver acquisito la denuncia di furto dello smartphone da una 23enne, hanno individuato e arrestato un 24e - facebook.com facebook
Corriere dello Sport: " #Roma, #Dybala farà dei controlli: cosa filtra sulle sue condizioni" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.