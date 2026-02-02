Roma | controlli in luoghi movida denunciato gestore di un esercizio commerciale

La polizia ha effettuato controlli nel cuore della movida romana. Durante le verifiche, sono stati scoperti oltre un centinaio di illeciti tra locali e attività commerciali. Un gestore è stato denunciato per irregolarità riscontrate nel suo esercizio. Le forze dell’ordine promettono di intensificare i controlli nelle prossime settimane.

Oltre un centinaio di illeciti sono stati rilevati nei locali e nelle attività commerciali della capitale, con la denuncia del gestore di un esercizio. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della polizia locale nei luoghi della movida a Roma. In particolare, i vigili urbani hanno svolto più di 500 controlli, riscontrando un centinaio di illeciti. A questo si aggiungono gli accertamenti a garanzia della sicurezza stradale, con oltre 1600 condotte sanzionate per inosservanza del codice della strada. Controlli nella Movida: Illeciti e Sanzioni. Durante l'attività di vigilanza nell'area di Ponte Milvio, Flaminio e Tor di Quinto, gli agenti hanno denunciato il titolare di un esercizio di somministrazione poiché nel locale era in corso una serata, nonostante fosse privo delle necessarie autorizzazioni.

I Carabinieri di Roma Trionfale hanno effettuato controlli nei quartieri della movida dei Municipi I, II, XIV e XV.

A Terni, un uomo è stato fermato e denunciato dopo aver oltrepassato le casse di un negozio di Corso Tacito senza pagare, occultando due confezioni di prodotti per l’igiene personale.

