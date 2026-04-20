Roma caos in Casa Jefferson | Gasperini e Ranieri litigano per l’attico Champions

A Roma si è verificato un episodio di tensione tra due allenatori noti nel calcio italiano, durante una riunione presso il centro sportivo di Trigoria. I due, Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, sono stati protagonisti di un acceso diverbio riguardo alla posizione in classifica e all’accesso alla fase a eliminazione diretta di una competizione europea. La discussione si è svolta in modo acceso, attirando l’attenzione di chi era presente nell’ambiente sportivo.

Se il centro sportivo di Trigoria avesse un ascensore placcato oro, probabilmente vedremmo Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri pronti a schiacciarsi le dita nelle porte pur di non dover condividere quei tre metri quadri di spazio verso il piano nobile della classifica. Siamo ufficialmente dentro una puntata de I Jefferson, solo che qualcuno ha scambiato il copione della sitcom con quello di un trattato di guerra fredda condominiale. Il primo colpo di scena lo ha regalato Ranieri, che in un momento di “incontenibile sincerità” alla Louise, ha deciso di lavare i panni sporchi direttamente sul pianerottolo dell’Olimpico. Dire pubblicamente...🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caos in “Casa Jefferson”: Gasperini e Ranieri litigano per l’attico Champions Notizie correlate Roma, caos Gasperini: Ranieri spacca il club e gela l’OlimpicoLa Roma esplode dall’interno proprio nel momento cruciale della corsa Champions, oscurando persino l’impatto devastante di Malen, autore di 10 gol in... Roma, caos Gasperini: ultimatum ai Friedkin e rottura totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato un muro invalicabile a Trigoria: o lui, o il resto della Roma.