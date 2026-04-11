Nella capitale, la situazione all’interno della squadra di calcio sta diventando sempre più tesa a causa delle recenti decisioni dell’allenatore. La rissa verbale tra il tecnico e il direttore sportivo ha portato a una spaccatura nel club, mentre i giocatori si preparano per le ultime partite di campionato. La tensione si è trasferita anche sugli spalti, dove i tifosi assistono a una crisi che mette a rischio la corsa alla qualificazione in Champions League.

La Roma esplode dall’interno proprio nel momento cruciale della corsa Champions, oscurando persino l’impatto devastante di Malen, autore di 10 gol in dodici turni. La frattura tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza è diventata un caso politico dopo le dichiarazioni al vetriolo di Claudio Ranieri, il cui ruolo di Senior Advisor della proprietà Friedkin agisce ora come un detonatore. Le parole del dirigente, che ha declassato pubblicamente il tecnico a quarta scelta estiva dopo tre rifiuti eccellenti, hanno aperto una voragine comunicativa che rischia di compromettere la stabilità dello spogliatoio a poche ore da sfide decisive per il piazzamento europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caos Gasperini: Ranieri spacca il club e gela l’Olimpico

Ranieri rivela il piano Gasperini e apre al futuro in RomaClaudio Ranieri ha delineato il perimetro del suo attuale ruolo nella Roma, spiegando le motivazioni dietro la scelta di Gasperini e lasciando aperta...

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Caos Roma, Ranieri attacca Gasperini: Acquisti tutti concordatiIn vista del futuro, sottolinea la Gazzetta dello Sport, Ranieri ha rimandato ogni discussione a giugno, mettendo a disposizione anche il proprio incarico: Il bilancio lo farò alla fine, io amo la ... siamolaroma.it

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Fino al 12 aprile presso il Teatro Furio Camillo di Roma andrà in scena “Stanza N.7, scritto da Roberta Ferrante, con le musiche di Giorgio Lorito, per la regia di Severino Bof. All’interno di una clinica psichiatrica, un gruppo di giovani pazienti affronta ogni gior - facebook.com facebook