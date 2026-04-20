Nella periferia orientale della capitale, un blitz ha portato all’arresto di dodici persone coinvolte in attività di spaccio di droga e altri reati. L’operazione ha visto l’uso di droni e controlli mirati su depositi e zone sospette, come tombini utilizzati come nascondigli. Lo Stato ha rafforzato la presenza, ribadendo che non ci sono zone franche nelle aree di competenza.

Giro di vite su droga e criminalità al comando. Perché non esistono zone franche. Il messaggio che arriva dal Quarticciolo, borgata est della capitale, è forte e chiaro: lo Stato non arretra di un millimetro nelle periferie del Bel Paese. Un maxi blitz, l’ennesimo degli ultimi mesi, condotto dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina lo testimonia una volta di più, dopo aver smantellato una fitta rete di spaccio. E dimostrando che la lotta al degrado e alla criminalità è una priorità assoluta governo e Viminale in testa, che non ammette tregua o distrazioni di sorta. Blitz anti-droga al Quarticciolo: lo Stato fa sentire la sua voce. Nel...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma, blitz al Quarticciolo, lo Stato c’è e non ammette zone franche: droni a tenaglia su spacciatori e depositi nei tombini. 12 arresti

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Una raccolta di contenuti

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