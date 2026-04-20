Roma | bambina di 11 mesi ingerisce ketamina in terapia intensiva al Gemelli

A Roma, una bambina di 11 mesi si trova attualmente in terapia intensiva al policlinico Gemelli dopo aver ingerito una sostanza stupefacente, la ketamina. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La bambina è stata immediatamente assistita e le sue condizioni sono monitorate dai medici specializzati. La notizia ha suscitato attenzione nell’ambiente sanitario e tra le autorità locali.

Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata presso il policlinico Gemelli di Roma dopo aver ingerito una sostanza stupefacente, la ketamina. Secondo le informazioni disponibili, la piccola, che si trovava insieme alla madre in una casa famiglia situata a Guidonia, è giunta in ospedale nella serata di ieri, intorno alle 18, in codice rosso. Attualmente, la bambina è ricoverata nella terapia intensiva pediatrica, sotto la direzione del professor Giorgio Conti. Tuttavia, l’ospedale ha comunicato che le sue condizioni sono stabili, con parametri vitali e quadro neurologico considerati nella norma. Dettagli sull’incidente e intervento delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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