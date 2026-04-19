bimba di 11 mesi ingerisce ketamina ricoverata al gemelli

Una bambina di 11 mesi, proveniente da Guidonia, è stata ricoverata presso il Policlinico Gemelli di Roma dopo aver ingerito ketamina. Le sue condizioni sono attualmente monitorate dai medici, che stanno valutando eventuali interventi. La famiglia ha riferito l’accaduto alle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

Una bambina di 11 mesi, originaria di Guidonia, è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver ingerito ketamina. Il ricovero in terapia intensiva La piccola è attualmente seguita nella Terapia intensiva pediatrica diretta dal professor Giorgio Conti. Secondo quanto comunicato dalla struttura, si trova in condizioni stabili, con parametri vitali e situazione neurologica nella norma. Arrivata ieri in ospedale La bambina è giunta al Gemelli nella giornata di ieri intorno alle 18. Da quanto si apprende, al momento dell’episodio si trovava in una casa famiglia insieme alla madre.🔗 Leggi su Feedpress.me

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