Uomo con la kippah aggredito a Marconi | Odio antiebraico preoccupante Via alle indagini

A Roma, nel quartiere Marconi, un uomo con la kippah è stato vittima di un'aggressione ancora da chiarire. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio, che ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile odio antiebraico. L'episodio ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità, che stanno monitorando la situazione.

Un episodio ancora tutto da chiarire, ma che riaccende immediatamente il dibattito pubblico. A Roma, nel quartiere Marconi, un uomo che indossava la kippah sarebbe stato aggredito in circostanze su cui sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Al momento, però, dinamica e movente restano incerti, mentre alcune ricostruzioni circolate sui social hanno già alimentato delle interpretazioni. A intervenire è Nicolae Galea, presidente dell'Osservatorio Israele, che parla apertamente di un clima preoccupante: "Ferma condanna per la grave aggressione avvenuta a Roma ai danni di un uomo che indossava la kippah, segno visibile della sua identità ebraica.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Uomo con la kippah aggredito a Marconi: "Odio antiebraico preoccupante”. Via alle indagini Notizie correlate Calasetta: sindaco aggredito con un forcone durante una lite con un operaio, indagini in corso e convalida in ospedale.Calasetta, un piccolo comune nel cuore del Sulcis Iglesiente in Sardegna, è profondamente scossa da un episodio di violenza che ha visto come vittima... Uomo aggredito con una mazza da baseball vicino a un locale di Cervia, sospesa la licenza dell'esercizioUn esercizio pubblico in provincia di Ravenna è stato destinatario di una sospensione della licenza a seguito di gravi episodi delittuosi e pericolo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'abuso - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso; Denuncia social: Brutale aggressione antisemita: ebreo malmenato in strada; Ambasciatore israeliano a Roma contro la copertina de L’Espresso, ma la foto è vera; L'Espresso fa arrabbiare l'ambasciatore di Israele, ma il fotografo assicura: Quella foto è vera. Roma, uomo con la kippah aggredito nel quartiere Marconi: Odio antiebraico preoccupanteUn episodio ancora tutto da chiarire, ma che riaccende immediatamente il dibattito pubblico. A Roma, nel quartiere Marconi, un uomo che indossava la kippah sarebbe stato aggredito in circostanze su ... iltempo.it Roma, uomo aggredito in strada: indossava una kippah ebraica, indaga la poliziaL'aggressione nel quartiere Marconi. Le forze dell'ordine indagano su un possibile movente antiebraico. Fadlun (Comunità ebraica): «Antisemitismo in aumento» ... roma.corriere.it LA VIDEORICOSTRUZIONE | Omicidio a Padova, un uomo di 48 anni è stato trovato agonizzante in via Isonzo, colpito da diverse ferite da arma da taglio. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia è al lavoro per ricostruir - facebook.com facebook VIDEO - De Laurentiis: "Calcio italiano da rifondare. #Malagò l'uomo giusto" x.com