Roma Dybala torna in gruppo a Trigoria | Gasperini sorride per il Napoli

Dybala è tornato ad allenarsi con il gruppo a Trigoria, portando un po’ di sollievo ai tifosi giallorossi. La squadra si prepara ora per il match di domenica contro il Napoli, che si annuncia molto importante. Gasperini sorride, anche se il Napoli resta uno degli avversari più temibili. La Roma cerca di recuperare forze e fiducia in vista di questa sfida decisiva.

La marcia di avvicinamento della Roma verso il posticipo di domenica contro il Napoli entra nel vivo. Dopo il successo contro il Cagliari e le ventiquattro ore di riposo concesse da Gian Piero Gasperini, i giallorossi si sono ritrovati questo pomeriggio a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, fornendo indicazioni contrastanti sulle condizioni dei singoli. La notizia più attesa riguarda Paulo Dybala: l’argentino ha superato i recenti fastidi e ha svolto l’intera seduta con i compagni, tornando pienamente a disposizione dello staff tecnico. Un recupero vitale per Gasperini in vista del big match del Maradona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Questa sera a Trigoria, la Roma riapre i cancelli per iniziare la preparazione in vista dello scontro diretto con il Napoli.

Questa mattina a Trigoria la Roma ha ripreso gli allenamenti dopo il successo contro il Cagliari.

