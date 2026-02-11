Spari a Roma in un bar di Bravetta | gambizzato un 73enne indagini in corso

Questa mattina a Roma, un uomo armato ha aperto il fuoco in un bar di Bravetta ferendo gravemente il titolare, un 73enne. L’incidente si è verificato all’interno del locale, mentre il proprietario si trovava dietro il bancone. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. Al momento, il 73enne è stato trasferito in ospedale e le indagini sono in corso.

Un uomo armato e con volto coperto ha sparato al titolare 73enne di un bar in zona Bravetta a Roma, ferendolo alle gambe. Ricoverato in codice rosso, indaga la polizia.

