Ancora paura in zona stazione | barista rapinato mentre rientra a casa nella notte

Questa notte, un barista è stato rapinato poco prima di tornare a casa, a due passi dalla stazione di Lecco. Marco Beretta, conosciuto come “Berri”, titolare del Bar Manzoni, stava camminando lungo via Cavour, dopo aver finito il turno di lavoro. È stato seguito in centro città e poi nel sottopasso ferroviario fino a via Balicco, dove i rapinatori lo hanno aggredito. La scena si è svolta nel cuore della notte, lasciando la zona ancora sotto shock.

