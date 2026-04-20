Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha arrestato 11 persone coinvolte in attività di spaccio di sostanze stupefacenti in varie zone di Roma e nelle aree limitrofe. Durante le operazioni sono state sequestrate centinaia di dosi di droga e circa 17.000 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività illecita. Le operazioni hanno interessato sia il centro che le periferie della città.

Negli ultimi giorni, le operazioni condotte dalla Polizia di Stato hanno portato a un significativo bilancio di 11 arresti, evidenziando le dinamiche dello spaccio di sostanze stupefacenti in diverse aree di Roma e nei suoi dintorni. Il primo scenario operativo si è sviluppato in uno dei quadranti della movida capitolina, precisamente nell’area di Corso Francia, dove gli agenti hanno saputo interpretare scambi furtivi all’interno dei flussi della socialità notturna, caratterizzati da modalità rapide e da un approccio di “scambio e fuga”. In questo contesto, in due distinti interventi, sono stati arrestati 3 spacciatori. Arresti nella movida di Corso Francia.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: 11 spacciatori arrestati da centro a periferia, sequestrate centinaia di dosi e 17 mila euro

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