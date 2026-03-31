I carabinieri della compagnia Ostia hanno condotto controlli nelle piazze di spaccio della zona sin dalle prime ore della mattina. Durante l’operazione, sono state sequestrate circa 330 dosi di droga, valutate circa 20.000 euro sul mercato illegale. Le forze dell’ordine hanno proseguito le verifiche con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nell’area.

I carabinieri della compagnia Ostia hanno avviato, sin dall’alba di questa mattina, un’operazione di controllo mirata alle piazze di spaccio di Ostia. Le aree specifiche di interesse includono piazza Gasparri, via Fasan e via Gudo Vincon, dove dall’inizio dell’anno sono già state arrestate ben 24 persone. Operazione di controllo e arresti. Durante le verifiche condotte nel corso della mattinata, le forze dell’ordine hanno sequestrato 330 dosi di cocaina e crack, il cui valore di mercato è stimato intorno ai 20.000 euro. Inoltre, sono state fermate sei persone, tra cui un minorenne già noto alle autorità, sorpreso mentre confezionava le dosi insieme a un complice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli antidroga a Ostia, sequestrate 330 dosi per un valore di 20 mila euro

Articoli correlati

Maxi-operazione antidroga a Ostia, sequestrate più di seicento dosi di crack e cocainaIl blitz condotto dai carabinieri ha interessato in particolare la zona di piazza Gasparri.

Leggi anche: Controlli antidroga, a Bergamo tre arresti e sequestrate 100 dosi di crack

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento San Lorenzo, controlli antidroga e sgomberi sulla Tiburtina. 260 chili di rifiuti smaltiti; Roma, controlli dei carabinieri tra Termini e San Lorenzo: 13 arresti; Roma, maxi operazione dei Carabinieri: droga, arresti e controlli a Borghesiana e Finocchio; Roma, maxi controlli sul litorale: 17 arresti e 860 grammi di droga sequestrati.

Roma, dieci arresti nel blitz antidroga: a Torrevecchia scoperto un box usato per trasformare cocaina in crackBlitz antidroga a Roma tra centro e periferia: dieci arresti, circa 300 dosi sequestrate e un box usato per trasformare cocaina in crack ... affaritaliani.it

Rete ospedaliera in Sicilia, Roma “boccia” il decreto della Regione La notizia e le reazioni: https://qds.it/rete-ospedaliera-sicilia-roma-boccia-decreto-regione/ facebook

La novità nella formazione della #Roma: #Gasperini sta pensando ad #Angelino x.com