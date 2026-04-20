Nella tarda mattinata di lunedì 20 aprile, un incendio si è sviluppato nella zona industriale di Forchia, coinvolgendo un impianto specializzato nella gestione dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre l’Arpac ha avviato il monitoraggio della qualità dell'aria nella zona interessata. La causa dell’incendio non è ancora nota e le autorità stanno portando avanti le attività di verifica.

Un rogo ha colpito il cuore della zona industriale di Forchia nella tarda mattinata di questo lunedì 20 aprile, interessando un impianto dedicato alla gestione dei rifiuti. L’allarme è scattato intorno alle ore 12:30, mobilitando immediatamente i soccorsi per contenere le fiamme che hanno coinvolto materiali dichiarati non pericolosi. Le operazioni di emergenza hanno l’impiego coordinato di due squadre dei vigili del fuoco, inviate dalle sedi di Benevento e Bonea. Per affrontare le difficoltà strutturali dell’intervento, i sanitari e i soccorritori hanno beneficiato del supporto logistico fornito da un’autoscala e da un’autobotte, mezzi indispensabili per garantire il flusso idrico necessario e raggiungere i punti più critici del sito colpito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo nella zona industriale di Forchia: l’Arpac monitora l’aria

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