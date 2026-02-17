Tromba d' aria si abbatte su zona industriale e centro abitato | ingenti danni

Una tromba d'aria ha colpito questa mattina la zona industriale e il centro abitato di Torre Santa Susanna, causando danni considerevoli. La violenta perturbazione ha abbattuto tetti, distrutto alcune autofabbriche e lasciato detriti lungo le strade principali. Le autorità stanno ancora valutando il numero di edifici danneggiati e le eventuali persone coinvolte, mentre molte strade rimangono bloccate per motivi di sicurezza. La città si è svegliata con le strade da mettere in sicurezza e con i cittadini che si preparano a far fronte ai danni subiti.

Il fenomeno è cominciato intorno alle 2 di questa notte: alberi sradicati e muretti crollati, ma per fortuna non si contano feriti. Ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco e la protezione civile. Dall'aperta campagna, si è spostato verso il paese TORRE SANTA SUSANNA - Per la conta dei danni, ingenti, ci sarà tempo. Intanto, Torre Santa Susanna si è svegliata, prima dell'alba, con strade da sgomberare e pericoli da evitare. Una tromba d'aria si è abbattuta questa notte, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026, in vari punti. Ha fatto diversi danni sulla strada provinciale 62.

Un incendio si è verificato oggi nel centro di San Vito Dei Normanni, in via Dentice, provocando fumo e danni a un’auto in movimento.

