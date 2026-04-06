Nel pomeriggio di oggi a Monte Urano, in contrada Monte, un’auto è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a spegnere l’incendio e a prevenire che le fiamme si estendessero agli altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Nessun danno a persone, ma i mezzi vicini sono stati salvati dall’incendio.

Un incendio ha coinvolto un veicolo nel pomeriggio di oggi a Monte Urano, in contrada Monte. L’intervento rapido dei soccorsi ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando la centrale operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione di un’auto avvolta dal fuoco. Le squadre di emergenza sono accorse immediatamente sul luogo per domare l’incendio. L’intervento strategico del comando di Fermo. Le operazioni di spegnimento sono state gestite dal comando provinciale di Fermo. Gli operatori hanno lavorato con precisione per neutralizzare il rogo e rendere sicuro il veicolo coinvolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Urano: auto in fiamme, salvati i mezzi vicini dal rogo

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