Arrivano le fatture per i ragazzi feriti di Crans Montana l’ambasciatore ‘nulla è dovuto’

Tre famiglie italiane stanno ricevendo fatture dall’ospedale di Sion, in relazione ai ragazzi feriti di Crans Montana. L’ambasciatore ha dichiarato che “nulla è dovuto” alle famiglie. Un avvocato ha commentato la situazione senza fornire ulteriori dettagli, mentre le fatture sono state inviate senza che siano stati raggiunti accordi formali di pagamento. La vicenda ha suscitato attenzione tra i coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Inviate a tre famiglie italiane dall’ospedale di Sion. L’avvocato: ‘Inopportuno’ L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l’avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell’incendio, “sono inopportuni”: “in linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l’invio delle fatture poteva essere evitato”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrivano le fatture per i ragazzi feriti di Crans Montana, l’ambasciatore ‘nulla è dovuto’ Notizie correlate Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, l'ambasciatore italiano: "Nulla è dovuto"L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans... Crans-Montana, cartelle cliniche negate ma arrivano le fatture che non dovranno essere pagate. Le famiglie dei feriti: “La misura è colma”Prima le richieste rimaste senza risposta, poi le fatture di cui però non viene richiesto il pagamento. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dal molo frangiflutti alla Foce agli ottomila tulipani Hakuun. Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, l'ambasciatore 'nulla è dovuto'L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie ... ansa.it Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, l'ambasciatore italiano: Nulla è dovutoL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie ... msn.com