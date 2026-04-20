Rocco Guerra, originario di Manfredonia, ha raggiunto la finale mondiale di eSailing, diventando il primo rappresentante italiano a partecipare a questa competizione. La sua presenza nel torneo internazionale segna un risultato importante per il settore degli sport digitali nel paese. La competizione si svolge online e coinvolge i migliori talenti di tutto il mondo, con Guerra tra i pochi italiani ancora in corsa.

Mentre il mondo dello sport digitale continua a crescere a ritmi vertiginosi, l'Italia trova il suo punto di riferimento nel mare virtuale grazie a Rocco Guerra. Il velista pugliese, già noto agli appassionati come "il velista dei due mari", ha conquistato ufficialmente un posto nella Finalissima del Campionato Mondiale di eSailing, confermandosi come l'unico rappresentante del Tricolore a raggiungere l'ultimo atto della competizione. Guerra non è nuovo a queste imprese: pluricampione italiano della disciplina, ha saputo farsi strada attraverso i durissimi PlayOff globali, dove centinaia di velisti digitali da ogni angolo del pianeta si sfidano su imbarcazioni virtuali come i J70, i 49er e i Nacra 17.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rocco Guerra: l’Orgoglio di Manfredonia unico italiano nella Finale Mondiale di eSailing

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