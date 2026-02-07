La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si è conclusa da poco, lasciando un ricordo vivo tra gli spettatori. Lo show ha mostrato i cinque cerchi di pace e l’orgoglio italiano, con un’atmosfera di festa e spettacolo mondiale. Tra le immagini più forti, ci sono stati i tubetti che hanno sparato i colori sulla pedana, creando un effetto sorprendente. Ora si attende il proseguo dei giochi, ma questa prima serata rimarrà impressa come un grande momento di festa e di orgoglio nazionale.

MILANO - Cosa ci resterà in mente di questa cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la prima diffusa? Forse i tubetti che scaraventano sulla pedana i tre colori primari, rosso, blu e giallo creando un armonico Pantone mentre Mariah Carey omaggia Domenico Modugno? Oppure i due anelli del diametro di cinque metri l’uno che volteggiano nell’aria, quasi a simboleggiare l’incontro tra Milano e Cortina, la città e la montagna e, sotto una musica potente, si intrecciano con gli altri tre a formare l’universale simbolo dei Giochi? O l’arrivo del tedoforo che con la sua Fiamma attraversa San Siro e però non si ferma, corre via, perché la destinazione è dall’altra parte della città, all’Arco della Pace dove l’accensione del calderone vinciano avviene in simultanea con quello in piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo? O magari ricorderemo il jingle degli enormi (in tutti i sensi visti i mascheroni) Verdi, Rossini e Puccini, uno stacchetto destinato, c’è da crederci, a diventare tormentone? LE SCELTE «Armonia», aveva promesso il re delle cerimonie olimpiche, il veneziano Marco Balich, che dai Pink Floyd nel lontano 1989 a Venezia passando per Salt Lake City 2002, Torino 2006 e poi Rio, è arrivato al suo sedicesimo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Olimpiadi, la cerimonia d'apertura: i cinque cerchi di pace e l?orgoglio italiano in uno show mondiale

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

Le Olimpiadi di Milano 2026 inaugurano con una cerimonia che unisce star di fama internazionale e valori universali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: lo show da San Siro all’Arco della Pace; Come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: l'ellisse al centro del campo, le sculture sugli spalti, Mariah Carey canta Volare (e Laura Pausini l'inno nazionale).

Sabrina Impacciatore alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: il look metal Time Travel per la super performanceProtagonista del segmento Time Travel, Sabrina Impacciatore alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 ha viaggiato nel tempo con una tuta in Lycra oro e argento ... vogue.it

Olimpiadi, la cerimonia d’apertura: la sfilata deserta, fischi a Israele e Vance. La pace confinata ai discorsi di Ghali e TheronA San Siro un inizio frizzate, il boato per Mattarella e Rossi, poi lo spettacolo dei 5 cerchi. La passarella diffusa però è stata lunga e poco coinvolgente. Infine tanti rituali, prima ... ilfattoquotidiano.it

Si è conclusa la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali #MilanoCortina2026 che ha portato in scena a San Siro uno spettacolo inedito, tra musica, danza, sport, cultura, cinema e moda. Tantissimi gli ospiti e le esibizioni sul palco, da @mariahcarey a # facebook

Olimpiadi Milano Cortina 2026, cos'è successo nella cerimonia d'apertura: "Volare" di Mariah Carey, i VIP a San Siro, Bergomi, Baresi e... Valentino Rossi tranviere x.com