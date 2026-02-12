Serie B Monza piatto | 0-0 con il Sudtirol Bianco | Giusto così poca lucidità

La partita tra Monza e Sudtirol si è conclusa senza reti, con un pareggio a zero. I biancorossi hanno mostrato poca lucidità in fase offensiva e non sono riusciti a trovare la via del gol. Dopo il match, l’allenatore Bianco ha commentato che il risultato era giusto così, sottolineando che i suoi avevano affrontato una gara difficile. Il Sudtirol si è dimostrato un avversario complicato, come previsto, e alla fine il punteggio rispecchia la sostanza del confronto.

Che il Sudtirol fosse tra gli avversari peggiori da poter incontrare in questo periodo era cosa nota. Tuttavia lo 0-0 scialbo con cui il Monza esce dalla trasferta di Bolzano lascia parecchio amaro in bocca. In chiave classifica dove fallisce l'aggancio alla vetta e c'è il controsorpasso del Frosinone al secondo posto. Ma soprattutto in termini di prestazione: zero idee e poca lucidità come non capitava forse dalle prime gare di agosto. Gli uomini di Paolo Bianco chiudono la gara con appena due tiri in porta, con l'intero reparto offensivo mai incisivo (si salva solo Petagna). Venendo al match, primo tempo completamente privo di emozioni.

