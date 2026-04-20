Robot batte il record mondiale alla mezza maratona di Pechino La folle corsa dell’umanoide tra trionfi e perplessità

Durante la mezza maratona di Pechino, un robot ha stabilito un nuovo record mondiale, superando i tempi registrati da atleti umani. La notizia ha attirato l’attenzione su come le innovazioni tecnologiche possano influenzare gli eventi sportivi e le competizioni. La corsa dell’umanoide ha suscitato commenti contrastanti, tra chi vede in questa performance un esempio di progresso e chi invece si interroga sui suoi effetti sul mondo dello sport.

Un robot in gara alla mezza maratona di Pechino ha battuto il record mondiale umano. Una notizia che rimanda all’eterna riflessione sui limiti del progresso tecnologico. Sorprendente ma anche scontato in qualche misura l’esito. Giunta alla seconda la ‘ Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon’ era aperta alla partecipazione mista di esseri umani e robot. L’evento ha richiamato oltre 10mila partecipanti umani e più di 300 automi provenienti da un centinaio di squadre (incluse partecipazioni internazionali). Mezza maratona a Pechino, un robot batte il record mondiale dell’uomo. La corsa si è svolta su corsie separata tra umani e macchine per evitare incidenti o collisioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Robot batte il record mondiale alla mezza maratona di Pechino. La folle corsa dell’umanoide tra trionfi e perplessità Notizie correlate Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino – Il video(Adnkronos) – Un robot umanoide ha battuto il record mondiale della mezza maratona: è successo oggi, domenica 19 aprile, a Pechino. Leggi anche: Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il video in cui un robot umanoide batte il record umano della mezza maratona; Un robot batte il record nella mezza maratona di Pechino; Pechino, robot batte record umano nella mezza maratona; Pechino, un robot batte il record umano nella mezza maratona. Un robot batte il record nella mezza maratona di PechinoUn robot umanoide in gara a Pechino contro corridori in carne e ossa ha battuto il record mondiale in mezza maratona, dimostrando il rapido progresso tecnologico raggiunto dai produttori cinesi. ansa.it Robot batte il record umano: a Pechino la mezza maratona segna il salto della tecnologia'Flash' sviluppato dalla società cinese Honor ha vinto la mezza maratona E-Town 2026 chiudendo in 50 minuti e 26 secondi ... dire.it LaPresse. . Incredibile record a Pechino: un robot umanoide batte gli umani nella mezza maratona. Il prototipo ha mostrato progressi enormi pur non essendo mancati gli incidenti in pista. Scopri nel video l'incredibile tempo registrato e le immagini degli ostac - facebook.com facebook La corsa disumana di Fulmine, il robot che batte gli umani nella mezza maratona x.com