Un robot umanoide ha stabilito un nuovo record mondiale nella mezza maratona in Cina, superando i tempi degli atleti umani. La notizia ha suscitato reazioni di stupore e preoccupazione sui social, con alcuni commentatori che parlano di una possibile

"La fine dell'uomo ", scrivano sgomenti molti commentatori sui socia. Un'esagerazione, ma l'elemento di inquietudine alla Black mirror è evidente: un robot umanoide supera il record mondiale umano nella mezza maratona e segna un nuovo passo avanti nello sviluppo tecnologico cinese. E' accaduto a Yizhuang, nel sud di Pechino, dove macchine e corridori in carne e ossa hanno gareggiato su corsie separate. Il robot vincitore, dotato di sistema di navigazione autonoma e sviluppato dal produttore cinese di smartphone Honor, ha completato i circa 21 chilometri in 50 minuti e 26 secondi, a una velocità media di circa 25 chilometri orari. Un crono più rapido sia rispetto ai partecipanti umani della gara sia al record mondiale maschile di 57 minuti e 20 second i detenuto dall'ugandese Jacob Kiplimo, pur in condizioni non direttamente comparabili.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo"

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