Un robot batte gli uomini con record assurdo nella mezza maratona di Pechino – Il video

Oggi a Pechino un robot umanoide ha stabilito un nuovo record mondiale nella mezza maratona, superando il miglior tempo mai registrato da un atleta umano. L'evento si è svolto domenica 19 aprile e il robot ha percorso la distanza in un tempo inferiore rispetto a quello degli uomini. È la prima volta che un robot riesce a superare un record di questa portata in una competizione di corsa su lunga distanza.

(Adnkronos) – Un robot umanoide ha battuto il record mondiale della mezza maratona: è successo oggi, domenica 19 aprile, a Pechino. La gara è stata organizzata su corsie separate: da una parte gli uomini e dall'altra le macchine, per evitare incidenti. Il robot vincitore – filmato da avversari in carne e ossa, molto divertiti dalla. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Robot cade prima del traguardo ma supera il record di Kiplino nella mezza maratona a PechinoRisultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall'altra i robot. Leggi anche: Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cina, robot umanoide corre la mezza maratona e batte il record umano; Mezza maratona, a Pechino nuovo record mondiale: a batterlo un robot umanoide!; Atletica: un robot batte il record nella mezza maratona di Pechino. Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino – Il video(Adnkronos) – Un robot umanoide ha battuto il record mondiale della mezza maratona: è successo oggi, domenica 19 aprile, a Pechino. La gara è stata organizzata su corsie separate: da una parte gli ... cremonaoggi.it Un robot batte il record nella mezza maratona di PechinoUn robot umanoide in gara a Pechino contro corridori in carne e ossa ha battuto il record mondiale in mezza maratona, dimostrando il rapido progresso tecnologico raggiunto dai produttori cinesi. ansa.it RTL 102.5. . A Pechino un robot umanoide ha firmato il record mondiale nella mezza maratona, chiudendo in 50 minuti e 26 secondi. Impresa con brivido finale però: a pochi metri dal traguardo la macchina è caduta, finendo a terra, prima di essere rimessa i - facebook.com facebook Robot umanoide più veloce dell’uomo, a Pechino battuto il record del mondo della mezza maratona x.com