Robot antropomorfo | la nuova svolta per l’autismo dei bambini

Un robot antropomorfo di circa 80 centimetri sta trovando applicazioni nel supporto ai bambini con disturbo dello spettro autistico. Le sue capacità di interazione sono risultate superiori rispetto a quelle degli operatori umani durante le sessioni di comunicazione. Questa innovazione viene attualmente testata in alcuni centri specializzati, dove si valuta l’efficacia del robot nel favorire l’interazione e lo sviluppo dei bambini.

Un piccolo robot antropomorfo alto 80 centimetri sta aprendo nuove strade per la comunicazione dei bambini con disturbo dello spettro autistico, dimostrando una capacità di interazione superiore rispetto a quella con gli operatori umani. I dati emersi da una ricerca condotta dalla Fondazione Don Gnocchi in sinergia con il Politecnico indicano che i soggetti con tale diagnosi tendono a concentrarsi maggiormente sugli stimoli prodotti dalla macchina, grazie alla natura più lineare e prevedibile dei suoi movimenti. La sperimentazione, i cui esiti sono stati presentati sulla rivista scientifica Asian Journal of Psychiatry, ha coinvolto un campione di 26 piccoli pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Robot antropomorfo: la nuova svolta per l’autismo dei bambini Notizie correlate Leggi anche: Robot alleati dei bimbi con autismo, la ricerca e le prospettive Autismo, i robot sociali aumentano l’attenzione nei bambini con disturbo dello spettro autistico e possono supportare il lavoro terapeuticoUno studio guidato dalla Fondazione Don Gnocchi con il Politecnico di Milano indica che i bambini con disturbo dello spettro autistico mostrano una...