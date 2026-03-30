Robot alleati dei bimbi con autismo la ricerca e le prospettive

Recenti studi sulla robotica hanno portato alla scoperta di nuove applicazioni per i bambini con autismo. La ricerca si concentra sull’utilizzo di robot come strumenti di supporto nelle terapie, offrendo ai piccoli pazienti un'interazione che può migliorare le loro capacità comunicative e sociali. Questi robot vengono impiegati in programmi specifici, con risultati che vengono monitorati e analizzati nel tempo.

Dalla robotica novità interessanti per i piccoli pazienti con autismo. Si è infatti scoperto che i bambini con disturbo dello spettro autistico prestano maggiore attenzione a un robot sociale – progettato per interagire con le persone attraverso gesti, posture, movimenti e direzione dello sguardo – rispetto a un terapista in carne e ossa. A dircelo è uno studio condotto dalla Fondazione Don Gnocchi in collaborazione con il Politecnico di Milano, pubblicato su ‘ Asian Journal of Psychiatry’. Il robot, i bimbi e l’attenzione condivisa. I ricercatori hanno analizzato l’attenzione condivisa, la capacità cioè di condividere l’attenzione con un’altra persona verso qualcosa (un oggetto, un evento). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Robot alleati dei bimbi con autismo, la ricerca e le prospettive Articoli correlati Sportello Autismo di vallata. Tutte le attività per i bimbiBIBBIENA Lo Sportello Autismo The @utism Helper del Casentino, che già segue una trentina di bambini e ragazzi nella vallata, amplia la sua rete di... Leggi anche: Famiglia nel bosco, la mamma lascia la struttura: "Ostile con le educatrici". Il legale: "Cacciata tra le urla dei bimbi"