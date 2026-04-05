Autismo i robot sociali aumentano l’attenzione nei bambini con disturbo dello spettro autistico e possono supportare il lavoro terapeutico
Uno studio condotto dalla Fondazione Don Gnocchi in collaborazione con il Politecnico di Milano analizza l’interazione tra bambini con disturbo dello spettro autistico e robot sociali. I risultati mostrano che i bambini tendono a dedicare più attenzione a un robot rispetto a un essere umano, soprattutto durante attività di attenzione condivisa. I ricercatori hanno osservato questa preferenza, evidenziando un possibile ruolo dei robot nel supporto terapeutico per questi bambini.
Uno studio guidato dalla Fondazione Don Gnocchi con il Politecnico di Milano indica che i bambini con disturbo dello spettro autistico mostrano una preferenza attentiva verso un robot sociale rispetto a un agente umano, in particolare nei compiti di attenzione condivisa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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