Roberto Vecchioni Anna Foa e Alessandro Robecchi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo e provincia si svolge la Fiera dei Librai, un evento dedicato alla promozione del libro e della cultura. Tra gli ospiti presenti ci sono Claudio Martelli, Paolo Berizzi, Giampaolo Nuvolati, Anna Foa e altri. La manifestazione offre incontri, presentazioni e occasioni di approfondimento con scrittori, storici e giornalisti, attirando un pubblico interessato alla letteratura e alle tematiche sociali.

La Fiera dei Librai con ospiti Claudio Martelli, Paolo Berizzi, Giampaolo Nuvolati, Anna Foa e Alessandro Robecchi, Roberto Vecchioni alla ChorusLife Arena, il concerto di Franco Mezzena al violino e Pina Napolitano al pianoforte alla Sala Piatti a Bergamo, Enzo Bianchi alla Ripa di Albino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 20 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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