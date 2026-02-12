Lella Costa cineforum e musica | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si accendono i programmi. Al Teatro Donizetti va in scena “Lisistrata” con Lella Costa, mentre alla Sala della Musica si tiene un incontro dedicato allo spettacolo. In città e nei dintorni ci sono anche cineforum a Nembro e Mozzo, più un concerto dei “Mousiké Brass Quintet” a Nembro. La serata promette di offrire varie opzioni per chi cerca musica, teatro e cinema.

Lo spettacolo “Lisistrata” con Lella Costa al Teatro Donizetti e l’incontro attorno a questo lavoro alla Sala della Musica, il cineforum a Nembro e a Mozzo, a Nembro il concerto dei “Mousiké Brass Quintet in Arepo – L’Opera al contrario” e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 12 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17.30 alla Biblioteca Civica Tiraboschi, a Bergamo, si terrà un nuovo appuntamento con “I giovedì della Boninelli”. Verrà proposto un incontro con l’autore Carmelo Maria Gazzana che presenterà il suo libro “Amore in Transito”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Questa sera a Bergamo e provincia ci sono diverse opzioni per uscire.

Questa sera a Bergamo ci sono diverse opzioni per chi vuole uscire.

