Memoria omaggio a Verdi e teatro | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Per il Giorno della Memoria, Bergamo e provincia offrono eventi culturali come concerti, spettacoli e proiezioni, tra cui un omaggio a Giuseppe Verdi a Villa di Serio. Queste iniziative mirano a ricordare e valorizzare il patrimonio musicale e teatrale, offrendo approfondimenti e momenti di riflessione per il pubblico locale. Un’occasione per vivere una serata dedicata alla cultura e alla memoria storica.

Il concerto in memoria di Giuseppe Verdi a Villa di Serio, film, spettacoli e concerti per il Giorno della Memoria, "La lista. Salvare l'arte: il capolavoro di Pasquale Rotondi" di e con Laura Curino a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 27 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 18.30 nell' atrio di Casa della Libertà a Bergamo verrà inaugurata l'installazione "Sulla pelle della Memoria", che si potrà visitare dal 28 gennaio all'8 febbraio. Apertura sabato e domenica 10.00-13.00 e 16.00-18.30 Visite guidate per le scuole su prenotazione scrivendo a info@isrec.

