renzi e vannacci da fedez scintille a pulp podcast

Durante una puntata di Pulp Podcast, condotta da Fedez e Mr. Marra, sono intervenuti Matteo Renzi e Roberto Vannacci. I due hanno affrontato diversi argomenti, tra cui le alleanze nel centrodestra e le prossime elezioni politiche. La discussione ha toccato anche il tema dei migranti e la figura di Donald Trump. La conversazione ha visto anche momenti di scontro tra i due ospiti.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci sono ospiti di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra. Tanti i temi trattati dai leader di Italia Viva e Futuro Nazionale: dalle alleanze nel centrodestra alle prossime elezioni, dalla questione migranti a Donald Trump. Renzi: “Da Vannacci allerta a Meloni ma se va da solo la destra perde”. I due leader si sono confrontati sulle alleanze tra i partiti e all’interno del centrodestra. Vannacci “sta dicendo che lui manda un’allerta a Meloni e le dice: ‘O voi cambiate linea o io vado da solo’. Se va da solo, la destra ha perso “, ha affermato il presidente di Italia Viva. “Ha capito”, la replica del generale. “ Sembro scemo? Non sono mica come tutti quelli che frequenti”, ha commentato Renzi suscitando l’ilarità in studio.🔗 Leggi su Lapresse.it

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