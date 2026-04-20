Tra il 1949 e il 1958, due intellettuali hanno dato vita a un intenso ambiente culturale nel cuore di Milano. Tra dipinti, marionette, musica elettronica e nuove canzoni, si sono dedicati a esplorare e promuovere diverse forme artistiche. Un percorso che ha coinvolto diversi aspetti dell’arte e della cultura, contribuendo a creare un vivace spazio di scambio e innovazione nella scena locale.

Tra dipinti e marionette, musica elettronica e nuove canzoni, la ricostruzione di un vivacissimo ambiente culturale nella Milano del secondo dopoguerra. Critico musicale dell’Avanti!, co-fondatore del Nuovo Canzoniere Italiano, all’origine del folk revival in Italia, e poi firma di prestigio dell’Europeo ai tempi di Oriana Fallaci, ideatore di innumerevoli spettacoli per teatro, radio e televisione e, infine, titolare della cattedra di Etnomusicologia al DAMS di Bologna, Roberto Leydi è un autore che attraversa da protagonista gran parte della cultura italiana del secondo Novecento, in una straripante ricchezza di relazioni intellettuali, da...🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - Roberto Leydi e Sandra Mantovani, 1949-1958 Interno d’arte e cultura di due intellettuali a cura di Domenico Ferraro

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