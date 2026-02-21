Pronto un protocollo tra Cultura e Salute per prescrivere l’arte come cura | non resti foglia di fico
Il protocollo tra Cultura e Salute, che punta a usare l’arte come terapia, sta per essere finalizzato. Questa proposta nasce dalla volontà di integrare pratiche artistiche nelle cure mediche e migliorare il benessere dei pazienti. Tuttavia, molte testate giornalistiche ignorano questa iniziativa, preferendo concentrarsi su altri temi. La notizia passa inosservata nonostante rappresenti una svolta nel settore sanitario e culturale. La firma definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.
Ho già segnalato come l’agenda mediale della cultura in Italia sia spesso distratta da gossip e red carpet, trascurando notizie che sono invece significative: può sembrare incredibile, ma nessun quotidiano a stampa ha rilanciato l’annuncio che la gestazione dell’ intesa tra Ministero della Cultura e Ministero della Salute per prescrivere l’arte come cura sta per giungere al termine. Il 5 febbraio la Conferenza Stato-Regioni ha sostanzialmente approvato lo schema di “Protocollo d’intesa”, che sta per essere sottoposto alla firma dei titolari dei due dicasteri, Alessandro Giuli (Fratelli d’Italia) e Orazio Squillaci (ministro tecnico, medico già Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La cura di Borgonzoni: "Prescrivere cultura fa bene alla salute"La senatrice Borgonzoni ribadisce che la cultura fa bene alla salute.
Bellezza come cura: la scienza conferma il potere terapeutico di arte, musica e cultura sulla salute mentale.La scienza ha confermato che arte, musica e cultura aiutano a migliorare la salute mentale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
