Disarmo del cuore itinerario tra arte e cultura dalla chiesa di San Domenico

Prosegue l’iniziativa "Opere di pace – Itinerari tra arte e cultura", promossa dall’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici insieme ad altri servizi pastorali. Domenica 15 febbraio, alle 16, nella chiesa di San Domenico, si terrà l’appuntamento "Il disarmo dei cuori – La scelta dei santi nell’opera di Antonio Begarelli". Saranno raccontati la storia e il patrimonio della chiesa di San Domenico, edificata all’inizio del Settecento, con una riflessione dedicata al celebre gruppo plastico di Antonio Begarelli (metà XVI secolo) raffigurante "Gesù in casa di Marta e Maria". Interverranno Simona Roversi e don Federico Manicardi, dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici, con testimonianze del Servizio di pastorale con gli adolescenti e giovani.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su san domenico

Ultime notizie su san domenico

