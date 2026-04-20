La nuova Road Glide si distingue per il motore, mentre il marchio Harley Davidson continua a mantenere viva una tradizione che dura da oltre un secolo. Il mondo di questa casa motociclistica si caratterizza per un design riconoscibile e un forte legame con le sue origini, anche se il modello attuale introduce elementi di innovazione che si affiancano alla storia di bicilindriche considerate tra le più affascinanti e iconiche nel panorama delle due ruote.

Tradizione e innovazione. Il mondo Harley Davidson, che è un mondo a parte, gira da almeno 100 anni intorno a questi dogmi estetici e progettuali, sintesi delle bicilindriche più fascinose e uniche al mondo così tanto amate e riverite da «guardare e toccare poco» anche per i progettisti. Parliamo della nuova Road Glide e l'innovazione anche stavolta arriva ancora del motore: con un upgrade significativo del Milwaukee-Eight 114 sul Milwaukee-Eight 117 di 1923 di cilindrata arriva la fasatura variabile delle valvole (VVT). Tradotto su strada l'erogazione è così fluida e muscolosa già dai bassi regimi tanto che soprattutto in uscita di curva il Tcs difficilmente si gode una pausa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Road Glide, la novità sta nel motore

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