Harley-Davidson Street Glide e Road Glide Limited | sulle turistiche premium

Nel 2026 Harley-Davidson presenta le nuove versioni delle touring premium Street Glide Limited e Road Glide Limited, che tornano in versione più leggera e più potente. Equipaggiate con il nuovo motore Milwaukee-Eight Vvt 117, sviluppano 106 cavalli e 177 Nm di coppia. Le due moto sono state aggiornate con tecnologie avanzate e miglioramenti che le rendono più performanti e moderne rispetto ai modelli precedenti.

La famiglia Limited 2026 di Harley-Davidson non si aggiorna solamente: rilancia. Le nuove Street Glide Limited e Road Glide Limited portano in dote il motore Milwaukee-Eight Vvt 117, più fluido e sfruttabile, una ciclistica affinata, sospensioni riviste e una cura aerodinamica sviluppata in galleria del vento. Le linee restano muscolose, imponenti, inequivocabilmente americane. Ma il peso cala: -10,9 kg sulla Street Glide Limited e -5,9 kg sulla Road Glide Limited rispetto ai modelli precedenti. Un alleggerimento che si avverte soprattutto nelle manovre lente. Restano comunque moto impegnative, fisiche, importanti, sia nella gestione sia nel prezzo: si parte da 35.