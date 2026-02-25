Milan novità nel percorso di recupero di Giménez | ecco cosa sta per succedere

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha giocato l'ultima delle sue 11 partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia lo scorso 28 ottobre 2025, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, da titolare contro l'Atalanta. Da lì, il 'Bebote' si è fermato per due mesi per un problema alla caviglia che, lo scorso 19 dicembre 2025, lo ha costretto all'operazione. Tempi di recupero stimati, 3-4 mesi. A quanto pare, Giménez non solo ha rispettato la tabella di marcia, ma potrebbe rientrare anche prima del previsto in campo, visto come è andato bene il recupero dall'intervento. Secondo quanto riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, la prossima settimana Giménez si sottoporrà ad un nuova visita di controllo. Lo farà ad Amsterdam, in Olanda, laddove si è operato. Se riceverà il via libera dei medici, il centravanti messicano riprenderà subito dopo il percorso di riatletizzazione per poi rientrare in campo, nella seconda metà del mese di marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

