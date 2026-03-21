L'ex ministro della Democrazia Cristiana Paolo Cirino Pomicino è deceduto a Roma all'età di 86 anni. L'annuncio è stato dato da Gianfranco Rotondi con la frase:

È morto Paolo Cirino Pomicino, esponente di spicco della Dc negli anni della Prima Repubblica. Si è spento a 86 anni, intorno alle 16 di sabato 21 marzo, nella clinica Quisisana. “Sì, vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non ce l’ha fatta”, ha riferito l’esponente democristiano Gianfranco Rotondi. Pomicino era ricoverato da qualche giorno. Morto Paolo Cirino Pomicino, l’ex ministro si è spento a Roma La sua ascesa politica aveva raggiunto l’apice negli anni Ottanta quando aveva ricoperto le cariche di ministro della Funzione Pubblica nel governo di Ciriaco De Mita (dal 1988 al 1989) e del Bilancio in uno degli esecutivi guidati da Giulio Andreotti (dal 1989 al 1992). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto a 86 anni l'ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino, l'annuncio di Gianfranco Rotondi: "Non ce l'ha fatta"

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Si è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti. E’stato una figura politica chiave negli anni 80.Pomicino è morto alle 16 nella clinica romana Quisisana dove era ricoverato da qualche giorno. x.com